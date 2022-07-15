В Испании из-за жары за два дня умерли 43 человека

Температура воздуха в ряде провинций страны может достигать 45 градусов

Как сообщил в пятницу телеканал Telecinco, за два дня, 10 и 11 июня, установившаяся в Испании экстремальная жара привела к смерти 43 человек.

Телеканал Antena 3 уточняет, что большинство умерших - лица старше 75 лет.

В июне в Испании было зафиксировано 829 связанных с жаркой погодой смертей, в июле - 111.

Уровень погодной опасности в большинстве регионов страны повышен до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность), а в нескольких провинциях - до красного (чрезвычайная опасность). Температура воздуха может достигать 45 градусов.

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