Путин сменил главу "Роскосмоса"

Пост покинул Дмитрий Рогозин
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщила пресс-служба Кремля.
"Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Вторым указом Путин назначил новым руководителем госкорпорации Юрия Борисова, который ранее занимал пост вице-премьера.
Кроме того, российский лидер сократил число заместителей председателя правительства страны с 11 до 10. Десятым вместо Борисова стал утвержденный чуть ранее Госдумой министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"