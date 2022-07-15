Путин сменил главу "Роскосмоса"

Пост покинул Дмитрий Рогозин

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщила пресс-служба Кремля.

"Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Вторым указом Путин назначил новым руководителем госкорпорации Юрия Борисова, который ранее занимал пост вице-премьера.

Кроме того, российский лидер сократил число заместителей председателя правительства страны с 11 до 10. Десятым вместо Борисова стал утвержденный чуть ранее Госдумой министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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