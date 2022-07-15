ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мантуров официально стал вице-премьером

15:10
  • пятница
  • 15 июля 2022

Назначение одобрил президент Владимир Путин

Денис Мантуров официально назначен на пост заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли (должность вице-премьера). Повышение одобрил президент Владимир Путин.
Путин сменил главу "Роскосмоса"

Ранее сегодня кандидатуру Мантурова одобрили депутаты Госдумы. Несмотря на то, что весенняя сессия уже завершилась, парламентарии в эту пятницу собрались на внеочередное заседание.

Кроме этого, стало известно, что вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов освобожден от должности. Путин после отставки Борисова упразднил один из вице-премьерских постов - их снова стало 10.

При этом Борисов сменил Дмитрия Рогозина во главе госкорпорации "Роскосмос". Все указы о перестановках опубликованы на сайте Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Денис Мантуров
Денис Мантуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.