Мантуров официально стал вице-премьером

Назначение одобрил президент Владимир Путин

Денис Мантуров официально назначен на пост заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли (должность вице-премьера). Повышение одобрил президент Владимир Путин.

Ранее сегодня кандидатуру Мантурова одобрили депутаты Госдумы. Несмотря на то, что весенняя сессия уже завершилась, парламентарии в эту пятницу собрались на внеочередное заседание.

Кроме этого, стало известно, что вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов освобожден от должности. Путин после отставки Борисова упразднил один из вице-премьерских постов - их снова стало 10.

При этом Борисов сменил Дмитрия Рогозина во главе госкорпорации "Роскосмос". Все указы о перестановках опубликованы на сайте Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"