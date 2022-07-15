Материнский капитал разрешили тратить на оплату частных детсадов

С 1 января 2020 года размер материнского капитала вырос на 3,7%

На внеочередном пленарном заседании в пятницу Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату частных детсадов.

Авторы документа отметили, что родителям часто отказывают в перечислении средств материнского капитала индивидуальным предпринимателям.

"Сложившаяся ситуация порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры", - сказано в пояснительной записке.

С 1 января 2020 года размер материнского капитала вырос на 3,7%, составив 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей - на второго.

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