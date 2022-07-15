ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Португалия изнывает от рекордной жары

15:38
  • пятница
  • 15 июля 2022

Термометры показывают 47 градусов выше ноля

Высший красный уровень погодной опасности введен на всей территории Португалии. Страна изнывает от рекордной жары: на материковой части зарегистрирована температура в 47 градусов. По данным синоптиков, побит рекорд 27-летней давности.

Красный уровень пожарной опасности объявили власти Португалии
Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии

По данным Португальского института моря и атмосферы, самое высокое значение температуры воздуха было зафиксировано 13 июля на станции в муниципалитете Алижо на севере Португалии. Предыдущий рекордный июльский показатель - 46,5 градуса - был зарегистрирован 23 июля 1995 года в регионе Алентежу на юге страны, передает РИА Новости.

Экстремальная жара стала причиной природных пожаров. Ранее сообщалось, что с 7 по 12 июля в результате возгораний леса пострадал 121 человек, около 700 жителей властям пришлось эвакуировать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Жара в Португалии
Жара в Португалии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.