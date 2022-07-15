Португалия изнывает от рекордной жары

Термометры показывают 47 градусов выше ноля

Высший красный уровень погодной опасности введен на всей территории Португалии. Страна изнывает от рекордной жары: на материковой части зарегистрирована температура в 47 градусов. По данным синоптиков, побит рекорд 27-летней давности.

По данным Португальского института моря и атмосферы, самое высокое значение температуры воздуха было зафиксировано 13 июля на станции в муниципалитете Алижо на севере Португалии. Предыдущий рекордный июльский показатель - 46,5 градуса - был зарегистрирован 23 июля 1995 года в регионе Алентежу на юге страны, передает РИА Новости.

Экстремальная жара стала причиной природных пожаров. Ранее сообщалось, что с 7 по 12 июля в результате возгораний леса пострадал 121 человек, около 700 жителей властям пришлось эвакуировать.

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