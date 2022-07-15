Стала известна дата обсуждения ЕС новых санкций против России

Гламы МИД союза соберутся в Брюсселе

Министры иностранных дел Евросоюза обсудят новые санкции против России на плановой встрече в Брюсселе 18 июля, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Министры обсудят новые санкции против России, мы сейчас работаем над рядом мер", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще одной темой переговоров станет новый пакет военной помощи Киеву.

Ранее появилась информация о том, что в седьмой пакет санкций ЕС против России войдет, в частности, запрет на экспорт российского золота.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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