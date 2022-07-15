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Сотни метров до ВСУ: видео с передовой ДНР

17:58
  • пятница
  • 15 июля 2022

Военные выдавливают националистов из поселка Пески

В ДНР подразделения народной милиции развивают наступление на позиции украинских военных. Одна из первостепенных задач - выбить националистов из посёлка Пески. Именно оттуда они наносят большинство ударов по Донецку. Населённый пункт полностью занят боевиками, мирных жителей давно заставили покинуть эти территории. Защитникам ДНР удалось вплотную подобраться к этому форпосту ВСУ.

До украинской армии считанные сотни метров. От снайперов и крупнокалиберных пулеметов защищают стены заброшенного здания.

С этих позиций хорошо виден населенный пункт Пески. Украинская армия занимает его с 2014 года. Националисты там очень хорошо окопались. А здесь располагаются бойцы народной милиции ДНР. Между ними происходят позиционные бои. Но главная задача - это контрбатарейная борьба. Потому что как раз из н.п. Пески радикалы наносят удары по Донецку.

С беспилотника можно понять, во что боевики превратили западный пригород Донецка. Мирных жителей там давно нет. Весь поселок - мощный укрепрайон с множеством подземных переходов. А это бетонный дот, из которого можно вести огонь на 360 градусов. Из своих укрытий националисты не высовываются. И подло обстреливают столицу ДНР. Наши бойцы отвечают.

Вражескую артиллерию засекают и наносят точечные удары по координатам. "Выявляем точки, откуда они ведут обстрелы. Передаем на пульт артиллерии. А там ребята уже знают, куда стрелять. Мирные жители, которые в Донецке сидят и думают, что их расстреливают безнаказанно, они ошибаются. Туда летит не меньше", - заявил командир роты Александр.

Но в отличие от националистов наши бойцы удары наносят только по военным целям. А в свободное время обустраивают свой быт. В расположении тесно, но по-военному уютно. Кровати в два яруса. Небольшая кухня с газовыми плитами и мангал, где по праздникам бойцы жарят мясо. А в качестве часового бойцы завели собаку. Чтобы лаяла, если к расположению подойдет диверсионная группа. Назвали Пальмой.

Петр Вершинин. Николай Карбанов. Константин Кузнецов. "ТВ Центр".

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