Политолог назвала бесперспективной поездку Байдена к саудитам

Востоковед Карине Геворгян назвала слабыми "карты" президента США

Еврокомиссия предложила продлить до января 2023 года все действующие антироссийские санкции и ввести запрет на импорт золота из нашей страны. Новый пакет ограничительных мер в отношении Москвы и дополнительную помощь Киеву в Брюсселе планируют обсудить уже в понедельник. Санкционный маховик продолжают упорно раскручивать, несмотря на то, что от этого страдают сами европейцы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал такую политику Брюсселя выстрелом себе даже не в ногу, а в лёгкие.

Премьеропад. Так общественность окрестила то, что происходит в европейской политике. Первым за борт тонущего корабля выбросили Бориса Джонсона. Спрыгнуть сам с прохудившегося судна попытался итальянский премьер Марио Драги. Но ему удрать не дали: пусть сначала разгребет экономические завалы. Президент увольнительную не подписал. Отставку эстонского премьера Каи Каллас, возможно, никто особо и не заметил бы, если б в пятницу она вновь не вернулась на должность в составе нового правительства. Эстонию лихорадит, как и весь Старый Свет.

"Мы предполагаем, что в любом европейском государстве может в любой момент случиться этот политический кризис и начаться смена правительства. Причем, нет мощных политических сил, которые могли бы прийти на замену и стать новым стабильным правительством. Поэтому это, скорее всего, будет правительственная чехарда. Возможно, следующей будет Германия, поскольку именно против Германии наносится сегодня экономический удар со стороны США, Британии, Польши и Украины", - заявил политолог Сергей Марков.

Граждане Германии затаили дыхание: а, может, этим премьеропадом действительно снесет и Олафа Шольца? И тут им на помощь пришла британская газета Telegraph. В статье канцлеру ФРГ четко разъяснили, в каком случае он может уйти: если не капитулирует перед Владимиром Путиным. В стране серьезный кризис из-за нехватки энергоресурсов. А зависимость в этом плане от Москвы огромная.

"Разыгралась драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности - отказ от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России. Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность", - пишет издание.

Как антироссийские санкции повлияли на Европу, на себе теперь чувствуют многие европейцы, которые вынуждены экономить на продуктах и бензине, реже мыться, летом не включать кондиционер, а зимой и вовсе готовиться к худшему. И даже Венгрия, которая не стала заниматься жесткую антироссийскую риторику, вынуждена была объявить чрезвычайное положение в области энергетики.

"Санкции против России не достигли своей цели, поскольку не привели к урегулированию ситуации на Украине. Китай побеждает, Америка не проигрывает, Европа страдает. Европейская политика выстрелила себе не в ноги, а в легкие, поэтому задыхается в связи с нехваткой энергоносителей", - заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

США, наоборот, подбивая весь мир отказаться от российских энергоресурсов, теперь уговаривают арабов нарастить нефтедобычу, чтобы обрушить рыночную стоимость черного золота - те пока сопротивляются. Проходящее сейчас ближневосточное турне Джо Байдена окрестили нефтяным. Ключевым для президента США называют визит в Саудовскую Аравию, намеченный на пятницу. В страну, которую Байден называл изгоем из-за обвинений в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Но теперь хозяин Белого дома едет, по сути, с протянутой рукой.

"Я считаю карты Байдена очень слабыми. Это первое. Второе, я обратила внимание на то, что и Саудовская Аравия, и Эмираты находятся на постоянной связи с российским МИД. Я напомню, что президент Эмиратов, в разговоре с нашим президентом сказал о том, что Россия - его вторая Родина. Да, какие-то утешительные призы Байден, может, и получит, но эта поездка, с моей точки зрения, пока рисуется бесперспективной, если только не произойдет какой-то форс-мажор", - прокомментировала политолог, востоковед Карине Геворгян.

Форс-мажор для самих США - это намерение Саудовской Аравии подать заявку на вступление в БРИКС. Инициатором создания этого межгосударственного объединения выступала российская сторона. Кроме саудитов, интерес к членству в организации на днях выразили Турция и Египет. В двери стучится Индонезия. Иран и Аргентина уже подали заявки. И это одно из подтверждений тезиса России о многополярности мира. И минус к аргументу Джо Байдена о гегемонии и могуществе США. Для саудитов на переговорах с американским президентом намерение вступить в БРИКС - лишний козырь в рукаве.

Лилия Акиньшина, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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