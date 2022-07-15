Опубликовано видео допроса укравшего 21 млн рублей грузчика

Злоумышленник вскрыл чемоданы пассажиров рейса Москва - Бишкек

В столичном аэропорту "Шереметьево" совершена дерзкая кража. Там добычей грузчика стал 21 миллион рублей. Столь внушительную сумму он вытащил из двух чемоданов, принадлежащих пассажирам рейса Москва - Бишкек. Вскрыв багаж, мужчина попытался вынести пачки купюр под одеждой, но через несколько минут был взят с поличным. Химкинский суд уже выдал санкцию на арест грузчика.

Аэропорт "Шереметьево". Планы на серьезную деловую поездку, а может быть отдых у двух пассажиров рейса Москва - Бишкек нарушил вот этот вот человек. Грузчика в сопровождении сотрудников линейного управления МВД ведут в комнату по разбору с доставленными и задержанными. Мужчина - крупной комплекции. Но вот он уже без оранжевой куртки и становится понятно, первое впечатление по поводу внешности обманчиво - дополнительные объемы на талии - это пачки пятитысячных купюр, которыми он набил майку.

"Предварительно установлено, что в ходе погрузки багажа злоумышленник вскрыл чемоданы пассажиров рейса Москва - Бишкек. Из одного из них он похитил 10 миллионов рублей, а из другого – 11 миллионов", - заявила представитель МВД Ирина Волк.

Задержанный - житель Московской области. Дело раскрыли по горячим следам. Полицейские подозревают его в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, поэтому не исключено, что есть те, кто помог сделать столь удачный выбор. Ведь угадать, какие именно чемоданы нужно вскрывать, наверное, смог бы только экстрасенс. Сейчас полицейские устанавливают личности сообщников и возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Миллионером грузчик побыл недолго. Его план с треском провалился. Личность подозреваемого быстро установили, и мужчину задержали с поличным.

"Комплексная система обеспечения безопасности в аэропорту "Шереметьево" постоянно совершенствуется и позволяет с высокой эффективностью предотвращать правонарушения. Плановая модернизация специального оборудования и интегрированная система интеллектуального видеонаблюдения дают возможность осуществлять тотальный контроль всего периметра аэропорта", - заявили в "Шереметьево".

Увесистые пачки купюр вернутся к своим владельцам. А вот подозреваемый может выйти на свободу ещё не скоро. Ему грозит до 10 лет заключения.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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