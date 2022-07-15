Путин обсудил с Совбезом ситуацию в регионах

С докладами выступят главы МВД и ФСБ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

"Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим", - заявил Путин.

Глава государства передал слово для доклада главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю ФСБ Александру Бортникову.

Ранее Путин отметил регионы, добившиеся успехов в инвестиционном рейтинге АСИ. "К Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, присоединилась и Московская область. За год она поднялась с 8-го место в тройку лидеров. В лидерах также Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Башкортостан", - сказал Путин.

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