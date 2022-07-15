Устойчивость к шокам: как Россия переживает всемирную экономическую бурю

Аналитики называют рубль лучшей валютой

На этой неделе выяснилось, сколько стоит падение интеллектуального и профессионального уровня европейских политиков. Впервые за 20 лет евро стал стоить чуть меньше доллара, который и сам заметно теряет свою покупательную способность. Причин падения евро много, но главная, если присмотреться, одна - страстное желание США максимально "обезжирить" европейцев и за их счет решить свои собственные проблемы. Неизбежный результат этого - превращение экономики Евросоюза в нечто малопредсказуемое. Можно было бы позлорадствовать, но не стоит. По сути речь идет о закрытии многих стран, для нас - огромного рынка. Идеальный шторм накрывает всех и звучащие красиво новости о том, что рубль укрепляется, а общий уровень цен на товары и услуги в России по итогам июня снизится, лишь звучат красиво. Ведь так ли это выгодно для всех нас вдолгую? О сложном маршруте между Сциллой инфляции и Харибдой дефляции - Матвей Шестаков.

- У нас есть дома сахар? - Один. - Ну, давай возьмем, 80 рублей. Подешевел, был же по 87 рублей.

Редкое по современным меркам явление! Продавцы едва успевают переписывать ценники в сторону уменьшения. Рекордсмен – белокочанная капуста. Её цена упала практически на треть. Помидоры теперь дешевле на 28%. Огурцы почти на 20. И если это вполне объяснимо сезонным колебанием цен, то как быть со стройматериалами? ДСП подешевела на 8%. Металлочерепица чуть скромнее – на 7,6. Упали цены даже на бытовую технику, включая телевизоры и ноутбуки. Жизненно-важные лекарства, пусть на процент, но стали стоить меньше. Всё это - данные за июнь, проанализировав которые в Росстате и Минэкономразвития задались тревожным вопросом – так неужели дефляция?

"У нас пятую неделю подряд дефляция, не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы, 1,6 уровень инфляции. Мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться", - заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Дефляция - это отрицательная инфляция. Индекс потребительских цен, минус 100%. Если полученное значение выше нуля – в стране инфляция. Если ниже – дефляция. Получается на одну и туже сумму товаров можно купить больше. Цены падают. Покупательская способность растёт. Казалось бы, вот оно – всеобщее благоденствие! Но за сиюминутной потребительской выгодой следует экономическое цунами. Увеличивается безработица, инвестиции сокращаются. А ключевые показатели в лучшем случае стагнируют… Пример - Великая депрессия в США, японская или британская экономика в недавнем прошлом. Эксперты, впрочем, призывают не сгущать краски. Во-первых, цены в России постепенно уменьшаются от пиковых значений начала весны. Во-вторых, срок колебаний слишком мал.

"Я бы не стал говорить, что это какая-то дефляционная спираль. Всё-таки дефляцию нужно определять не по недельной инфляции, и даже не по месячной инфляции, а именно в годовом режиме как минимум, может быть, смотреть в полугодовом. Но не за меньший период. Сейчас идёт сезонное и достаточно традиционное для России снижение уровня цен", - объяснил Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований.

Ведь помимо снижения цен, отмечается и обратный процесс - рост. Подорожали маргарин, конфеты, шоколад и рис. За путешествия в летний период традиционно придётся заплатить больше. Инфляция, по данным Минэкономразвития, в годовом выражении замедлилась до 15,62%. Но и это, бесспорно, много! Свою роль сыграли глобальные процессы. Мировую экономику лихорадит, а антироссийские санкции не идут на пользу - причём никому. Только мы, в отличие от тех, кто их принимал, справляемся - и справляемся неплохо.

"Спад ВВП в эти месяцы не превысил 3-4% в сравнении с предыдущим годом. Это, наверное, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны. Мы явно двигаемся по более пологой траектории. Сейчас уже видим признаки стабилизации", - заявил Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка.

Даже в промышленном секторе. Устойчивый рост зафиксирован в Брянской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Работают теперь для внутреннего рынка. Здесь возможности колоссальные. И на Азиатском направлении. Выстраивая новые логистические цепочки. Но всё же без проблем не обходится. Основная – отсутствие иностранного сырья и комплектующих из недружественных стран.

"Промышленность - и добывающая, и обрабатывающая - уже ушла в минус. Небольшой - 2%. Строительство – немного депрессия. Нужно пересматривать логистику в восточном направлении. Это - раз. Ориентироваться на Индию, Китай. Там достаточно компетентные мощности есть. И срочно вводить импортозамещение", - заявил Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ.

И более того, назначен конкретный ответственный - глава Минпромторга. Денис Мантуров будет курировать ипортозамещение уже в новом статусе – вице-премьера. А это совсем другие полномочия и возможности. Вопрос о его назначении Дума решала сегодня. При этом Мантуров оставит за собой и министерский портфель, отметил председатель правительства.

"Сейчас, в условиях беспрецедентных санкций, требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшая реализация. Ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов. И нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику", - сообщил премьер Михаил Мишустин.

Совету премьера впору последовать и всему экономическому блоку правительства, считают эксперты. Центробанк высокой ключевой ставкой укрепляет рубль. Что, по мнению Минфина, бюджету не выгодно. Главный финансовый документ страны свёрстан из расчета 72 рублей 70 копеек за 1 доллар. Всё, что меньше, сокращает доходы.

"Если штаны кто-то тянет, одну штанину вверх, а другую вниз. И все стараются невероятно сильно, что произойдёт? Не хотелось бы, чтобы это произошло с рублём. Хотелось бы иметь согласованную, взвешенную политику, которая обеспечивала бы нам устойчивый рубль и дешевый кредит", - заявил Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений.

Только вот главные вопросы – а с чем сравнивать рубль и сравнивать ли вообще? Расчеты за газ с недружественными странами уже переведены в нашу национальную валюту. В перспективе, как считают эксперты, по такой же схеме можно будет торговать нефтью, зерном, лесом - да всем чем угодно. Ключевые партнёры России согласны. С Китаем доля расчетов в рублях и юанях увеличивается. Не говоря уже о том, что у БРИКС вскоре может появиться своя расчетная валюта. А ведь это 42% населения планеты и почти четверть мировой экономики. На этом фоне дискредитировавший себя доллар, как говорил один известный политик, становится "грязной зеленой бумажкой". А евро, силами брюссельских чиновников, превращается в фантик.

"Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты. Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен. Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать", - отметил министр финансов Антон Силуанов.

В Федеральной таможенной службе, к слову, отметили - запросов на бартерные сделки стало больше. Глупо было бы игнорировать в сегодняшних экономических реалиях старый добрый принцип: "Ты мне - я тебе". Да и ключевое здесь – нам есть, что менять: уголь, нефть, древесина, металлы, продукты.

"Здесь принципиально важно вот что - рубль не только получает товарное обеспечение. А современные денежные знаки обеспечены прежде всего товарами, которые на них можно приобрести. Рубль становится валютой более высокого статуса. Это не просто товарная валюта, как рубль называли в соответствии с терминологией Международного валютного фонда. То есть это не валюта страны периферийной, валюта для расчёта с туземцами. Там это понимается, если переводить язык МВФ, язык западных экономистов на обычный язык. Это валюта, в которой можно сберегать", - объяснил Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений.

Фактически это то, о чём говорил президент, выступая на питерском форуме – "На смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов". Констатирует это даже агентство Bloomberg, которое уж точно нельзя заподозрить в симпатиях к России. Согласно исследованиям американских аналитиков, рубль сегодня - лучшая мировая валюта. Потому что самая крепкая.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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