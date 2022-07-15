Черный супермаркет Незалежной: украинцы перепродают западное оружие

РСЗО HIMARS продали россиянам по смешной цене - 880 тысяч долларов

Подтверждается информация о продаже нашим военным украинцами американских РСЗО HIMARS. Прекрасна не только сама новость, но и её детали. Согласно сообщениям источников, установку после получения денег просто спрятали в сарае в серой зоне, чтобы российские войска при зачистке её точно нашли. Как говорится, руки-то помнят. Но шутки шутками, а то, что украинцы продают высокоточное и дорогущее западное оружие русским, уже норма и никого не удивляет. А потому даже представить сложно, сколько всего украинцы продают в даркнете бандитам и другим странам. Объемы настолько серьезны, что Запад даже открыл специальный центр по борьбе с контрабандой оружия из Незалежной.

"Нужно оружие, оружие, оружие... И еще раз оружие. Оружие, оружие, оружие, оружие, оружие, оружие. Оружие нужно, оружие. Нам нужно много оружия", - говорит советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Мантры киевский властей в какой-то момент возымели действие на Запад. За последние четыре месяца Киеву поставили оружия и техники почти на 40 миллиардов долларов, что превышает военные расходы за прошлый год таких стран как, например, Италия, Австралия, Канада или Польша. При этом Киев продолжает требовать еще и еще. Однако не исключено, что дальше процесс может замедлиться. Причина - западное вооружение, в том числе современное американское, стало товаром на черном рынке и растекается по всему миру. Стоить отметить, что конгрессмены изначально требовали строгой отчетности, куда идут деньги, которые запросил Белый дом для помощи Украине. Но в конце концов все же согласились одобрить транши, хотя система контроля так и не была создана. Первым к этому, судя по всему, придет ЕС. Еврокомиссия создает центр по борьбе с контрабандой оружия в сопредельной с Украиной Молдове. Об этом в начале недели сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон. И практически одновременно тему торговли поставленным Украине оружием начали раскручивать западные СМИ по обе стороны океана.

Заголовок Financial Times: "НАТО и ЕС бьют тревогу по поводу риска контрабанды оружия на Украине".

Цитата: "НАТО и ЕС стремятся лучше отслеживать судьбу военных поставок Украине, так как опасаются, что криминальные группы могут вывести оружие на европейский черный рынок. "Оружие приземляется на юге Польши, доставляется к границе, а затем просто распределяется по грузовикам, фургонам, иногда частным автомобилям. И с этого момента мы ничего не знаем о его местонахождении, понятия не имеем, где оно используется и даже остается ли в стране ", - сказал нам один западный чиновник".

Заголовок Washington Times: "Украина получает военные поставки США на 400 миллионов долларов, аналитики задаются вопросом, как долго это может продолжаться".

Цитата: "Администрация Байдена заявляет, что готова поддерживать Киев столько, сколько потребуется, но поддержка со стороны общественности может быстро исчезнуть. "Мы отправили и отправляем большой объем помощи, но Украина по-прежнему остаётся очень неэффективной коррумпированной страной. Если люди начнут видеть доказательства коррупции, это подорвёт нашу поддержку", - говорит полковник Кэншен".

Реноме одного из крупнейших поставщиков оружия - как по официальным каналам, так и нелегальным - Украина снискала практически сразу, едва распался Советский Союз. Мощная оборонная промышленность республики и оставшиеся после Союза крупные арсеналы стали лакомым куском и для государственных чиновников, и для аферистов всех мастей. Оружием с удовольствием приторговывали военные - от прапорщиков до генералов. Различался лишь масштаб и наименование вооружений. Купить автомат Калашникова в Киеве можно было не дороже 400 долларов, причем задолго до событий 2014 года. А за рубеж - в основном на Балканы, в Африку и на Ближний восток тем временем шли большие партии артиллерии, авиа- и бронетехники. Так за Украиной закрепилось негласное название "оружейного супермаркета".

"У Украины как на государственном уровне, так и на уровне отдельных коммерческих групп, которые торгуют оружием, вот эти связи с покупателями как в Африке, так и на Ближнем востоке, и на Балканах - они работают еще с начала 90-х годов, когда Украина самым активным образом продавала советские вооружения во все концы", - заявил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

По некоторым данным, в период с 1992 по 1997 год на Украине было разворовано оружия на 32 миллиарда долларов. В 1996 году распродажей арсеналов занимались более 100 фирм и только пятая часть из них были официально уполномочены государством, остальные являлись теневыми структурами. При этом едва на горизонте появлялась комиссия с проверкой, на армейских складах вдруг происходили пожары и звучали взрывы. Всего подобных инцидентов с 2003 года случилось 12. И неизменно украинское Минобороны отказывалось сообщить, что хранилось на складах, хотя потери называло - десятки тысяч тонн боеприпасов. После госпереворота 2014 года и начала войны Киева против Донбасса скрывать недостачи стало еще проще. Теперь же, когда ВСУ ведут полномасштабные боевые действия против союзных сил, контроль за вооружениями, в том числе поступающими из-за рубежа, и вовсе утрачен.

Удачно, по его словам, отоварился этот сирийский боевик. Рассказывает, что западное оружие, в том числе Javelin ему продали украинские военные. Он уже строит планы на новую поездку.

"До 20 процентов вооружений, которые приходили с марта месяца на территорию Украины, тут же этими же серыми контрактами перепродавались на Ближний восток и в Африку. Есть еще один важный канал связи с объединенными криминальными группировками, которые сразу же оружие вот этими коридорами вывозят на Балканы", - говорит Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

Балканы стали черной оружейной дырой еще в 90-е. Остаются такой и теперь при подпитке с Украины. Вот свежий пример. Багажник машины с албанскими номерами доверху набит оружием. А продавец, судя по говору, украинец. Речь о тысячах долларов (см. видео репортажа). Продавец явно демпингует. До начала специальной военной операции и массовых поставок западного оружия на Украину в даркнете - а именно там чаще всего можно встретить предложения о продаже оружия - Javelin стоит 30 тысяч. Зато к нему обещали "подарочную" упаковку в бочке из-под моторного масла и доставку. Например, во Францию - всего за две недели. Сегодня цены снизились. А приписка гласит: осталось всего 18 штук. США и Европа тем временем бьют тревогу.

"Масштаб воровства на Украине вырос, он будет дальше расти с ходом спецоперации. Потому что чем больше Россия будет бомбить украинских складов с вооружением, тем больше оружия можно списать. Когда вы не узнаете, что на вот этом складе лежали сотни Stinger и сотни Javelin, даже парочка HIMARS стояла. Их российские войска в ноль уничтожили. Ну, извините, оно исчезло. А потом все это всплывает в руках ближневосточных террористов, например. Или, что еще хуже для Соединенных Штатов, всплывает в руках российского ВПК", - заявил Геворг Мирзаян, политолог.

И вот как раз не это ли главная причина того, что Запад так переполошился именно сейчас. Не успели во Франции оправиться от пламенного привета, который российский "Уралвагонзавод" передал президенту Эммануэлю Макрону после покупки на Донбассе двух самоходных артиллерийских установок "Цезарь", как в Сети появились сообщения о том, что доблестные украинские военные продали россиянам только что поставленную Киеву американскую РСЗО HIMARS, причем по смешной цене - 880 тысяч долларов. Тогда как один только выстрел для нее стоит дороже.

"Мы очень быстро с военно-техническими специалистами разберемся в особенностях этих машин, возможностях этих ракет. И в работы по линии противовоздушной противоракетной обороны будут вноситься какие-то коррективы, которые будут давать дополнительный процент сбиваемости этих ракет, ну и с перспективой на те ракеты, которые может все-таки Запад начать поставлять Украине - дальностью до 340 километров", - заявил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

Пока Запад решает, как быть дальше, Киев продолжает просить вооружение, которое, впрочем, высокоточными ударами методично "откалибровывают" подразделения российской армии.

Украина просит не только гаубицы, минометы и снаряды - просит и самолеты. И получает. На начало этого года в воздушных силах станы было 98 самолетов. А к июлю, как сообщили в российском Минобороны, уничтожены 253 машины. Очевидно, что Киеву передали старые, еще советские Су и МиГ. Вопрос: что будет, когда запас закончится. Рискнет ли Запад передать Киеву хотя бы F-16, не говоря уже о новейших F-35. Ведь нет никакой гарантии, что пилот воздушных сил Украины не решит перелететь линию фронта в сопровождении эскорта российских истребителей за смешную сумму в миллион долларов.

Алексей Платонов. "В Центре событий". "ТВ Центр".

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