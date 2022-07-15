Валенса и все-все-все: как ненависть к России объединила Запад

В США и ЕС все еще надеются разыграть националистический сценарий

Чем больше наши оппоненты пытаются расчеловечить русских, тем ярче проявляется их собственная истинная суть. Как бы это плакатно не звучало, но суть абсолютно людоедская. Вот на неделе Лех Валенса, на минуточку - лауреат Нобелевской премии мира, предлагает устроить геноцид и уменьшить население России минимум втрое, до 50 миллионов человек. Расчленив страну и уничтожив ее на веки вечные.

Валенса, конечно, квинтэссенция польской русофобии и русофобии западной в целом. Но таких открытых призывов до сих пор не позволяли себе на Западе никто из узнаваемых политиков или общественников. Это было уделом исключительно маргиналов и моральных уродов с Украины. Но теперь точка невозврата пройдена, и скоро нас ожидает еще множество откровений на тему "убей русского". Настолько вопрос уничтожения России близок западному истеблишменту. И востребован массовой аудиторией.

Ненависть к России для большинства польских политиков уже стала национальным видом спорта. Победу в нем за явным преимуществом одержал полузабытый экс-президент и лидер движения "Солидарность" Лех Валенса.

"Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через десять лет мы увидим, как появится еще один Путин. Поэтому сегодня мы должны форсировать изменение политической системы или организовать восстание в России. Есть 60 народов, которые были аннексированы, как украинцы сегодня. Мы должны поднять на восстание эти народы, которые были аннексированы Россией. Это долго и сложно. Но мы должны либо изменить политическую систему России, либо сократить ее население до менее чем 50 миллионов человек", - сказал он.

Каким образом Валенса собирается сокращать население России почти в три раза, сам он не пояснил. Но учитывая давнюю ненависть польского политика ко всему советскому, а затем и российскому, сценарии могут быть самые кровожадные.

"Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек. Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо "расчленить". Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал "жить как в Польше", - отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.

При этом списывать позицию Валенсы на его личное мнение или возрастные изменения в мозге нельзя. Скорее наоборот: некоторые политологи считают, что бывший президент таким образом решил громко напомнить о себе.

"И то, что он говорит, на самом деле на уме у людей в центрах принятия решений на Западе. Это и администрация Белого дома Соединенных Штатов, и Евросоюз, ну и конкретно руководство Польши. Потому что мы и от действующих польских политиков слышали заявления довольно русофобские. Тот же премьер Моравецкий заявлял, что русофобия стала трендом, что ее должно быть больше, а Россия - неправильное государство", - отметил политолог Иван Скориков.

Аналогичного мнения о "неправильности России" придерживается и американская правительственная комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Вашингтоне решили не прятаться за дипломатическими терминами, а прямо назвали круглый стол "Деколонизация России. Моральный и стратегический императив". Идеи у американской комиссии оказались максимально простыми - Россию необходимо разделить по национальному признаку. В ход пошли даже внутренние конфликты Российской Империи середины 19 века. Вспомнили про переселение черкесов, которое назвали геноцидом.

Слово дали журналистке Фатиме Тлис. Правда, скромно не упомянули, что представляет она "Голос Америки". Впрочем, сама Фатима внезапно решила, что она голос всех черкесов. Вот ее слова: "Я имею честь говорить от имени миллионов других черкесов, которые живут в принудительном изгнании и страдают от российской оккупации. Мы зовем нашу родину центром морей. Сегодня комиссия дала слово тем, кого Россия пытается заставить замолчать навечно. И есть причина, почему Россия поступает так с Черкессией. Потому что Россия прекрасно понимает, что она устроила геноцид черкесов".

Одной независимой Черкессией мечты Запада, конечно, не ограничились. В Штатах даже нарисовали подробную карту стран, на которые должна распасться Россия. Таковых насчитали 17.

"Бывший министр МВД Латвии Марис Гулбис недавно заявил, что Евросоюз и НАТО ограничениями транзита в Калининград сделали первый шаг по отделению Калининградской области от России", - продолжает Скориков.

Самой большой новой страной решили сделать Сибирскую Республику. Видимо, в память о бывшем госсекретаре США Мадлен Олбрайт, которая говорила, что Россия в одиночку не должна владеть таким большим и богатым регионом, как Сибирь. Деколонизацию Российской Федерации на Западе хотят начать после завершения конфликта на Украине. Стремление в духе древнеримского, а затем и англосаксонского принципа "разделяй и властвуй".

"Ободренная пассивностью Запада, Москва начала возвращать утраченные земли. Теперь российский реваншизм, чему способствовало наше бездействие и более широкое игнорирование истории российского империализма, возродил возможность ядерного конфликта и спровоцировал худший кризис безопасности, который мир видел за последние десятилетия. Как только Украина предотвратит попытку России ее реколонизировать, Запад должен будет поддержать полную свободу имперских подданных России", - вот цитата из одного из аналитических материалов.

При этом часть населения России, по замыслу Запада, нужно просто уничтожить. Как минимум в национальном смысле - сделать так, чтобы считать себя русскими было стыдно. В открытую политики со светлыми лицами об этом не говорят, а транслируют идею через своих русскоязычных марионеток. Посыл о "плохих русских" и "деколонизации России" рассчитан в первую очередь на необремененного историческими знаниями европейца или американца. Привычная риторика западных СМИ - спекулировать на свободе и стремлении к независимости. Впрочем, думающие люди, даже те, которых сложно заподозрить в симпатиях к России, начинают задавать вопросы. Например, почему в описании круглого стола комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Москву обвиняют в "варварских нападениях на Сирию и Ливию", если Дамаск официально попросил нашу страну ввести войска, а в конфликте в Ливии Россия и вовсе не участвовала. Африканскую страну развалила как раз западная коалиция. Похожая ситуация и с инициативой освободить угнетенные, по мнению Запада, народы внутри нашей страны.

"Любой, кто минимально знаком с историей Соединенных Штатов, понимает, что это совершенный абсурд. США появились на карте благодаря геноциду против коренного населения, этническим чисткам среди индейцев, миллионам африканских рабов. Мы говорим о массовой компании по геноциду и угнетению. Соединенные Штаты - это колониальное государство переселенцев, но Конгресс США почему-то обсуждает пути деколонизации России", - обратил внимание журналист Бенджамин Нортон.

Обсуждать продолжат, но замысел воплотить не смогут. Настроить российское общество против власти и разыграть националистический сценарий у Запада, очевидно, не получилось. А показная русофобия в итоге бумерангом ударила по самым ярким ее представителям. Ушли Борис Джонсон и Кая Каллас, своего поста лишился премьер Болгарии и его словенский коллега, который ездил в Киев и активно лоббировал поставки оружия на Украину. В шаге от политической гибели находятся главы чешского и хорватского кабминов. Лишь в последний момент не состоялся уход итальянского премьера Марио Драги. В интернете даже шутят, что такая судьба уготована всем политикам, которым жмет руку Владимир Зеленский. Ну а для тех, кому и этих примеров недостаточно, можно вспомнить инициативу о разделении Советского Союза на множество квази-государств и ее автора Адольфа Гитлера. Как все закончилось для него, напоминать не нужно.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Павел Дубов, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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