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В Южной Корее начали принимать карты "Мир"

16:11
  • пятница
  • 15 июля 2022

Снимать наличные при этом нельзя

В Южной Корее для оплаты покупок начали принимать карты платежной системы "Мир", пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу системы.

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"В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card", - говорится в сообщении.

Уточняется при этом, что снять наличные с карты "Мир" в Южной Корее нельзя.

BC Card - крупнейшая компания по обработке платежей в Южной Корее, обслуживает более трех миллионов торговых точек.

На сегодняшний день карты "Мир" принимают в 11 странах: помимо Южной Кореи, это также Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

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