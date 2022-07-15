Продюсер Армен Григорян умер в зале суда

В мае он был арестован за оскорбление жителей Армении

В Ереване скончался на заседании суда кинопродюсер Армен Григорян. Мужчина имел армянское, а также российское гражданство.

Как пишет РИА Новости, Григорян был оппозиционно настроен к местным властям и придерживался пророссийских взглядов. В мае он был арестован за оскорбление жителей Армении.

18 мая Служба нацбезопасности Армении сообщила о задержании Григоряна. Ему инкриминировалось оскорбление жителей двух областей Армении. По версии следствия, Григорян в публичном выступлении, опубликованном в Сети, унизил достоинство жителей Ширакской и Араратской области страны, когда поставил под сомнение их национальную идентичность.

"Это задержание имеет исключительно политический подтекст. Мы имеем дело с классическим политическим преследованием гражданина за его публичные высказывания. Ни разу до этого не был арестован ни один сторонник [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна за аналогичные и даже более грубые высказывания в адрес жителей Арцаха (Нагорный Карабах)", - комментировал адвокат Григоряна Рубен Меликян.

Григорян известен как общественный деятель с пророссийской позицией и является противником нынешних властей Армении. Он получил известность в начале 90-х годов как один из членов команды КВН Ереванского мединститута, пишет ТАСС.

Григорян является продюсером фильмов и сериалов российского производства, в частности таких, как "Билет на Вегас", "Папаши", "Огни большого города" и других, которые выходили в российский прокат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"