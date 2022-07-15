Россия не будет национализировать иностранный бизнес

Об этом заявил новый вице-премьер Денис Манутров

Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия не собирается национализировать предприятия иностранного бизнеса.

Как уточнил заместитель председателя правительства, в российской экономике насчитывается 25 тысяч иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом. Из них решение уйти из России приняли 150.

"То есть 150 и 25 тысяч - это разница большая", - отметил Мантуров (цитата по РИА "Новости").

По его словам, он благодарен депутатам за принятие в первом чтении законопроекта, который позволяет при резком уходе того или иного собственника перехватить управление компанией, обеспечив работоспособность предприятия.

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