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Россия не будет национализировать иностранный бизнес

16:24
  • пятница
  • 15 июля 2022

Об этом заявил новый вице-премьер Денис Манутров

Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия не собирается национализировать предприятия иностранного бизнеса.

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Как уточнил заместитель председателя правительства, в российской экономике насчитывается 25 тысяч иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом. Из них решение уйти из России приняли 150.

"То есть 150 и 25 тысяч - это разница большая", - отметил Мантуров (цитата по РИА "Новости").

По его словам, он благодарен депутатам за принятие в первом чтении законопроекта, который позволяет при резком уходе того или иного собственника перехватить управление компанией, обеспечив работоспособность предприятия.

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Денис Мантуров
Денис Мантуров
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