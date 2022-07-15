Россия ввела санкции против 384 японских парламентариев

Им запрещен въезд в страну

Министерство иностранных дел России в пятницу сообщило о санкциях, вводимых Москвой против Японии.

"В связи с введением в апреле с.г. Правительством Японии персональных санкций в отношении многочисленной группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации принято решение запретить с 14 июля с.г. въезд в Россию 384 членам Палаты представителей Парламента Японии", - говорится в тексте.

Как уточнили в МИД, японские парламентарии заняли недружественную антироссийскую позицию, выступив в том числе с безосновательными обвинениями в адрес России в контексте специальной военной операции на Украине.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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