Бочкарев: эстакада через Волгоградский проспект на МСД готова на 50%

Ее длина составит 1,5 километра

Эстакада основной дороги южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) через Волгоградский проспект готова на 50%. Об этом сообщили заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время строители ведут работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений и наносят на них огнезащитное покрытие", - заявил Бочкарев (цитата по mos.ru).

Эстакада пройдет над улицами Шоссейная и Люблинская, над путями второго Московского центрального диаметра и Волгоградским проспектом. Ее длина составит 1,5 километра. Движение транспорта будет происходить по трем полосам в каждом направлении.

На участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейная предусматривается строительство дорог протяженностью 10,4 км, в том числе пяти эстакад: по основному ходу ЮВХ через Волгоградский проспект, съезд с Волгоградского проспекта на ЮВХ в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта, съезд с ЮВХ на Волгоградский проспект в центр и в сторону области.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что благодаря третьему участку Юго-Восточной хорды удобнее будет добираться до жилых застроек и объектов социального, культурного, бытового назначения районов Печатники и Текстильщики. Снизится нагрузка на развязку Третьего транспортного кольца с Волгоградским проспектом и ул. Люблинская, а также улучшится транспортная связь на участке ТТК от ул. Нижегородская до развязки ТТК с Волгоградским проспектом.

Власти пообещали завершить строительство всех хордовых магистралей в 2023 году.

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