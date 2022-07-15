Умер бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев

В 1996 году Ярцев привел "Спартак" к золотым медалям чемпионата России

В возрасте 74 умер бывший нападающий и главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Ярцев, пишет РБК.

Причины смерти не называются.

За "красно-белых" Ярцев выступал в 1977-80 годы. В 1979-м стал вместе со "Спартаком" чемпионом СССР. В 1996 году Ярцев в роли главного тренера привел "Спартак" к золотым медалям чемпионата России. С московским Динамо стал финалистом Кубка России в сезоне 1998/99.

Также Ярцев с 2003 по 2005 год возглавлял сборную России, с которой вышел на чемпионат Европы 2004 года.

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