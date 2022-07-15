ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев

17:32
  • пятница
  • 15 июля 2022

В 1996 году Ярцев привел "Спартак" к золотым медалям чемпионата России

В возрасте 74 умер бывший нападающий и главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Ярцев, пишет РБК.

Бывший футболист "Спартака" скончался в возрасте 29 лет
Московский "Спартак" получил нового главного тренера

Причины смерти не называются.

За "красно-белых" Ярцев выступал в 1977-80 годы. В 1979-м стал вместе со "Спартаком" чемпионом СССР. В 1996 году Ярцев в роли главного тренера привел "Спартак" к золотым медалям чемпионата России. С московским Динамо стал финалистом Кубка России в сезоне 1998/99.

Также Ярцев с 2003 по 2005 год возглавлял сборную России, с которой вышел на чемпионат Европы 2004 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Тренер Георгий Ярцев
Тренер Георгий Ярцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.