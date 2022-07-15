"Похолодание будет нарастать": чего ждать от погоды в Москве

В столице на следующей неделе закрепятся скандинавские температурные нормы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на следующей неделе "похолодание будет нарастать".

"В понедельник это плюс 20, во вторник плюс 19. Первая половина следующей недели это от 19 до 21 в лучшем случае, но здесь мы даже чуть-чуть не дотянем до положенных норм летних месяцев, то есть это температура будет больше похожа либо на конец мая, либо начало сентября", - уточнил метеоролог (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что температура будет на 4-5 градусов ниже нормы.

Как отметил также синоптик, короткие дожди будут идти почти каждый день, преобладать станет скандинавский тип погоды - скромное, умеренное тепло с небольшими осадками.

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