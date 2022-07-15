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Мантуров обозначил новые цели Минпромторга

18:06
  • пятница
  • 15 июля 2022

Главное - это энергетическая и продовольственная безопасность

Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал журналистам о новых целях ведомства.

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"Первое - это энергетическая безопасность, продовольственная безопасность. И те отрасли, которые задействованы в выполнении этих задач: энергомаш, сельхозмаш и производство химических продуктов, включая минеральные удобрения, средства зашиты растений, где требуется наличие собственных субстанций", - цитирует заместителя председателя правительства РИА "Новости".

Он добавил, что Россия должна ускоренно двигаться в сторону разработки необходимых в базовых отраслях промышленности компонентов, агрегатов и комплектующих.

"Основа и хребет промышленности - оборонно-промышленный комплекс, который выполняет сегодня очень важные задачи", - заключил глава Минпромторга.

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Денис Мантуров
Денис Мантуров
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