Мантуров обозначил новые цели Минпромторга

Главное - это энергетическая и продовольственная безопасность

Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал журналистам о новых целях ведомства.

"Первое - это энергетическая безопасность, продовольственная безопасность. И те отрасли, которые задействованы в выполнении этих задач: энергомаш, сельхозмаш и производство химических продуктов, включая минеральные удобрения, средства зашиты растений, где требуется наличие собственных субстанций", - цитирует заместителя председателя правительства РИА "Новости".

Он добавил, что Россия должна ускоренно двигаться в сторону разработки необходимых в базовых отраслях промышленности компонентов, агрегатов и комплектующих.

"Основа и хребет промышленности - оборонно-промышленный комплекс, который выполняет сегодня очень важные задачи", - заключил глава Минпромторга.

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