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Володин описал принцип взаимодействия с недружественными странами

18:27
  • пятница
  • 15 июля 2022

Безусловный приоритет России - работа в интересах отечественного бизнеса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия делает все, чтобы не пополнять казну недружественных государств.

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"Мы и действуем в данном случае и справедливо, и, самое главное, в интересах граждан своей страны и своего государства, своего отечественного бизнеса", - отметил председатель нижней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

Он напомнил, что страны Запада ввели против России санкции, а также финансируют покупку оружия, направляя его на территорию Украины.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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