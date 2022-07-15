ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин наградил Лепса и Соловьева

18:28
  • пятница
  • 15 июля 2022

В списке также певица Эдита Пьеха

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу "за большие заслуги в развитии эстрадного искусства". Артист награжден накануне юбилея: 16 июля Лепс отметит 60-летие, отмечает ТАСС.

Лепс назвал сумму дохода от песни "Рюмка водки"
Григорий Лепс уехал в Италию

В список награжденных также вошел телеведущий Владимир Соловьев. Его указом президента наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях".

Также по указу президента орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награждены певица Эдита Пьеха и актриса Ольга Чуваева, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - режиссер театра "Ленком Марка Захарова" Игорь Фокин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Певец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.