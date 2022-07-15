Путин наградил Лепса и Соловьева

В списке также певица Эдита Пьеха

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу "за большие заслуги в развитии эстрадного искусства". Артист награжден накануне юбилея: 16 июля Лепс отметит 60-летие, отмечает ТАСС.

В список награжденных также вошел телеведущий Владимир Соловьев. Его указом президента наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях".

Также по указу президента орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награждены певица Эдита Пьеха и актриса Ольга Чуваева, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - режиссер театра "Ленком Марка Захарова" Игорь Фокин.

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