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Иран вышел на второе место среди покупателей российского зерна

19:00
  • пятница
  • 15 июля 2022

Лидерство сохраняет Турция

По итогам завершившегося сельхозгода (июль 2021-июнь 2022 года) на второе место среди ведущих покупателей российского зерна вышел Иран, пишет "Интерфакс" со ссылкой на презентацию компании "ПроЗерно".

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Уточняется, что Иран за указанный период импортировал 7,888 миллиона тонн.

Лидерство сохранила Турция (9,013 миллиона), замыкает тройку Египет (4,919 миллиона). Саудовская Аравия стала четвертой (1,344 млн тонн), Азербайджан - пятым (978 тыс. тонн).

Сбор зерна в этом году в России оценивается в рекордные 136,2 миллиона тонн, в том числе 88,1 миллиона тонн пшеницы.

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