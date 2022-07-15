Иран вышел на второе место среди покупателей российского зерна

Лидерство сохраняет Турция

По итогам завершившегося сельхозгода (июль 2021-июнь 2022 года) на второе место среди ведущих покупателей российского зерна вышел Иран, пишет "Интерфакс" со ссылкой на презентацию компании "ПроЗерно".

Уточняется, что Иран за указанный период импортировал 7,888 миллиона тонн.

Лидерство сохранила Турция (9,013 миллиона), замыкает тройку Египет (4,919 миллиона). Саудовская Аравия стала четвертой (1,344 млн тонн), Азербайджан - пятым (978 тыс. тонн).

Сбор зерна в этом году в России оценивается в рекордные 136,2 миллиона тонн, в том числе 88,1 миллиона тонн пшеницы.

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