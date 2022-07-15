ВСУ обстреляли школу в курском селе

Пострадавших нет
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что село Дроновка в Глушковском районе региона подверглось минометному обстрелу со стороны Украины.
На территорию села упало 25 снарядов. Повреждены несколько строений, в том числе школа, медпункт, дом культуры, сельсовет и магазин. Никто не пострадал.
Сейчас в селе нет света. В результате обстрела была повреждена линия электропередач. Губернатор пообещал восстановить ее в ближайшее время.
"Оценим нанесенный урон частным домовладениям и обязательно поможем селянам!" - пообещал Старовойт.