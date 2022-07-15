Регина Тодоренко родила сына

Мирослав - второй ребенок от певца Влада Топалова
У телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова родился сын. Мальчика зовут Мирослав.
"Наша любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир", - сообщила артистка в запрещенной соцсети.
32-летняя Тодоренко и 36-летний Топалов уже воспитывают ребенка – это трехлетний сын Майкл (Михаил). Он родился в декабре 2018 года.
Незадолго до вторых родов звёздная семья улетела на остров Бали. Его Тодоренко считает своим местом силы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"