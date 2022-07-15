Полянский призвал Запад убедить Украину "взглянуть правде в глаза"

Военная ситуация на земле развивается не в пользу Киева

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал в эфире TNT Radio, как Запад мог бы больше всего помочь Киеву.

"Я считаю, что лучшая поддержка, которую западные страны, в том числе США, могли бы оказать - это привнести немного смысла в политическое планирование и действия украинского руководства, чтобы начать предметные, серьезные мирные переговоры с Россией об условиях прекращения огня", - сказал дипломат.

Он также напомнил, что в марте между Москвой и Киевом шли переговоры, но после консультаций с Вашингтоном и Лондоном украинские власти решили диалог свернуть, вернувшись к нереалистичным оценкам происходящего.

Как подчеркнул Полянский, военная ситуация на земле развивается не в пользу Украины. "Чем больше они ждут, тем хуже будут для них условия. Так что вместо воинственных призывов из Вашингтона и Лондона, этим столицам следует больше времени уделить тому, чтобы убедить украинское руководство принять реальность и взглянуть правде в глаза", - заключил дипломат.

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