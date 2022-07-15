ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полянский призвал Запад убедить Украину "взглянуть правде в глаза"

19:28
  • пятница
  • 15 июля 2022

Военная ситуация на земле развивается не в пользу Киева

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал в эфире TNT Radio, как Запад мог бы больше всего помочь Киеву.

Посольство США в Киеве посоветовало американцам срочно уехать с Украины
В ЛНР раскрыли, кто и как скупает у Украины западное оружие

"Я считаю, что лучшая поддержка, которую западные страны, в том числе США, могли бы оказать - это привнести немного смысла в политическое планирование и действия украинского руководства, чтобы начать предметные, серьезные мирные переговоры с Россией об условиях прекращения огня", - сказал дипломат.

Он также напомнил, что в марте между Москвой и Киевом шли переговоры, но после консультаций с Вашингтоном и Лондоном украинские власти решили диалог свернуть, вернувшись к нереалистичным оценкам происходящего.

Как подчеркнул Полянский, военная ситуация на земле развивается не в пользу Украины. "Чем больше они ждут, тем хуже будут для них условия. Так что вместо воинственных призывов из Вашингтона и Лондона, этим столицам следует больше времени уделить тому, чтобы убедить украинское руководство принять реальность и взглянуть правде в глаза", - заключил дипломат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.