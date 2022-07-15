Россию обвинили в нарушении гарантий по Карабаху

Договоренность о выводе армянских военных из региона не выполнена, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Минобороны России в нарушении гарантий по Нагорному Карабаху.

По его словам, представители МО обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена.

"Несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны России находились в Азербайджане, они обещали нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха… Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения", — подчеркнул Алиев (цитата по "Интерфаксу").

15 апреля Минобороны России сообщило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан начали обсуждать конкретные предложения о мирном договоре. В мае Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поручили создать комиссии по делимитации госграницы и пограничной линии между двумя странами.

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