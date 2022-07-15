"Самый красивый подарок": Шарапова показала новорожденного сына

Теодор родился 1 июля

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова показала фотографию новорожденного сына от британского бизнесмена Александра Гилкса. Теодор родился 1 июля.

"Самый красивый подарок, испытание и награда, о которых только могла мечтать наша маленькая семья", - написала 35-летняя Шарапова в соцсети. На трогательном снимке она и Гилкс смотрят на ребенка.

В апреле Шарапова написала, что ждет первенца: "Драгоценное начало. Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией".

Шарапова живет в США. Ранее она завершила спортивную карьеру и вплотную занялась бизнесом (кондитерские изделия) и учебой.

Спортсменка - победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде и серебряный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне. За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA.

В декабре 2020 года Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером Гилксом. О свадьбе пары пока не сообщалось.

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