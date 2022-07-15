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Минздрав переформатировал выплаты медикам

20:54
  • пятница
  • 15 июля 2022

В связи со снижением нагрузки на систему здравоохранения

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России, снижение нагрузки на систему здравоохранения, а также доступность вакцинации и современных эффективных схем лечения позволили принять решение о переформатировании выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

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Уточняется, что доплату в размере 25% оклада получат врачи, средний и младший медперсонал, а также работники медорганизаций с высшим немедицинским образованием, оказывающие специализированную помощь по диагностике и лечению COVID-19 в стационарных условиях.

В эту же категорию попадают фельдшеры ФАП и фельдшерских пунктов, оказывающие первичную медико-санитарную помощь пациентам с коронавирусом в амбулаторных условиях.

Приостанавливаются специальные соцвыплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19, а также водителям автомобилей скорой помощи, передает РИА "Новости".

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