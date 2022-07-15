Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции

Турция пока не в их числе

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что 15 из 30 стран НАТО ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

"Сегодня половина членов НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 государствам за ратификацию", - написала дипломат в соцсетях.

На сегодняшний день протокол ратифицировали Болгария, Словения, Хорватия, Латвия, Нидерланды, Великобритания, Норвегия, Албания, Польша, Германия, Канада, Дания, Исландия, Эстония и Люксембург.

5 июля постпреды стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих стран к альянсу.

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