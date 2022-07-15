Очередная схема: мошенники начали маскироваться под сотрудников IKEA

При оформлении покупок на интернет-площадках лучше пользоваться мобильным приложением из официального магазина

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил о новых схемах мошенничества в России.

"После того, как IKEA объявила о распродаже перед закрытием, в сети активизировались мошенники. В соцсетях и мессенджерах злоумышленники под видом сотрудников магазина предлагают помощь в быстром и выгодном оформлении заказа", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Злоумышленник отправляет жертве ссылку якобы на корзину магазина, в которой к стоимости заказа применена "скидка от работника". На самом же деле это фишинговый сайт. То есть в итоге жертва совершает фиктивную покупку, а злоумышленник получает всю эту сумму.

"При оформлении покупок на интернет-площадках старайтесь пользоваться мобильным приложением из официального магазина - их злоумышленникам гораздо сложнее подделать", - посоветовал Кузнецов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"