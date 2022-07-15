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Националисты обстреляли центральный рынок в Славянске

21:48
  • пятница
  • 15 июля 2022

В Одессе под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках местных жителей

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в пятницу вечером, что националисты обстреливают жилые кварталы Славянска, чтобы обвинить ВС России и распространить антироссийские настроения в Донецке.

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Также стало известно, что боевики обстреляли центральный рынок в Славянске.

В Одессе же националисты под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках местных жителей. Подозреваемые в пророссийских настроениях госслужащие исчезают в неизвестном направлении.

Сообщается при этом, что в школе Торецка в ДНР националисты разместили вооружение и насильно удерживают там людей.

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