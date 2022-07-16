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Шойгу приказал военным нарастить действия в рамках СВО

10:27
  • суббота
  • 16 июля 2022

Необходимо исключить удары ВСУ по мирным жителям

Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи в рамках СВО на Украине.

Генерал армии заслушал доклады командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими ВС боевых задач.

Как говорится в сообщении МО, после этого Шойгу приказал нарастить действия группировок на всех операционных направлениях ради безопасности жителей Донбасса.

"Во исполнение указа Президента России, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил за проявленные мужество и героизм медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву", - сообщили в оборонном ведомстве.

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