Минобороны показало работу самоходных гаубиц "Мста-С" на Украине

Оружие может поражать укрепления и бронетехнику противника на расстоянии до 30 километров

Минобороны представило кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С", которые могут поражать укрепления и бронетехнику противника на расстоянии до 30 километров.

Стрельба может вестись как с закрытых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Корректируют огонь и фиксируют уничтожение целей наши военные при помощи беспилотников. После артиллерийских залпов расчёты меняют позицию, чтобы не позволить противнику нанести ответный удар. Подобная тактика заставляет радикалов впустую тратить боезапас и раскрывать свои позиции.

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