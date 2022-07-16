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В Минобороны рассказали о подвигах российских военных

10:04
  • суббота
  • 16 июля 2022

Отличились Николай Дорофеев и Алексей Первухин

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных. Гвардии ефрейтор Николай Дорофеев управлял грузовиком с топливом для наших военных. Колонна подверглась обстрелу. Понимая, что в случае попадания снаряда в его машину мощный взрыв нанесёт колоссальный ущерб, Николай вывел грузовик из-под огня на безопасное расстояние, чем спас множество жизней сослуживцев.

Ефрейтор Алексей Первухин во время ночного патрулирования освобождённой от неонацистов территории обнаружил группу украинских диверсантов. Алексей мгновенно сориентировался, атаковал радикалов и уничтожил двоих из них. Третий сдался в плен и в ходе допроса сообщил важные сведения, что позволило обезвредить ещё одну группу диверсантов.

Группа российских десантников, в составе которой действовал рядовой Шапи Рабаданов, во время освобождения одного из населенных пунктов столкнулась с вооружённым формированием неонацистов. Завязался бой - рядовой Рабаданов уничтожил двоих радикалов, которые пытались обойти наших военных, а также спас тяжелораненого сослуживца.

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