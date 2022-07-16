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Паводок уничтожил урожай в Якутии

10:13
  • суббота
  • 16 июля 2022

Счет затопленным домам идет на сотни

В Якутии ликвидируют последствия мощных паводков. Из-за разлива рек подтоплены почти все сёла в Верхоянском районе. Деревья стоят в воде по самые макушки. Счет затопленным домам идет на сотни. Большую часть жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

Стихия уничтожила урожай. В посёлке Батагай уровень воды превысил критическую отметку в 970 сантиметров и продолжает расти каждый час. На данный момент все силы брошены на создание искусственной насыпи, чтобы не допустить прорыва дамбы и не дать большой воде прийти в населённый пункт. В пострадавших от паводков районах круглосуточно дежурят спасатели. Тем, кто решил не покидать свои дома, они развозят продукты и питьевую воду.

Прогнозы неутешительные. В МЧС сообщают, что из-за роста уровня воды на реке Лена есть большая вероятность затопления новых районов Якутии.

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