На ВДНХ показали спектакль об истории памятника "Рабочий и колхозница"

Проект создан к юбилею монумента

На площадке Зелёного театра ВДНХ состоялась премьера уникального спектакля-концерта "Рабочий и колхозница. Гала. 85 лет любви".

Проект создан к юбилею одного из самых знаменитых монументов XX века при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Спектакль посвящён истории создания памятника, а также его триумфальному успеху на Всемирной выставке в Париже. Зрителям представили поэму о романтической любви, под музыку, звучавшую на ВДНХ в 30-х и 40-х годах прошлого века. В основе постановки лежат документальные свидетельства и рассказы современников.

"Речь идет о композиции скульптурной "Рабочий и колхозница", которой 85 лет исполнилось в этом году. Мы с Катей Гусевой воплощаем эти образы на сцене "Зеленого театра" на ВДНХ", - заявил актер, народный артист России Дмитрий Харатьян.

"Мне вообще очень нравится эта идея, что у памятника есть какая-то жизнь, и у них есть всего лишь один час, чтобы сойти со своего постамента и побыть настоящими людьми", - заявила актриса, заслуженная артистка Екатерина Гусева.

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