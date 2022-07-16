В Челябинскую область пришла адская жара

Непривычно высокая температура на Южном Урале держится уже неделю, доходит почти до плюс 40

Непогода – сразу в нескольких регионах страны. В Приморье - ливни. Около пяти с половиной тысяч жителей Находки и Партизанска остались без электричества. На территории четырёх муниципалитетов края введён режим ЧС. Разлив рек привёл к подтоплению жилых домов и приусадебных участков. Повреждены дороги и опоры мостов, несколько сёл отрезаны от транспортного сообщения. Режим ЧС регионального уровня введён и в Черемховском районе Иркутской области. Местные службы оценивают последствия урагана. Нанесён значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. В Якутии из-за паводков из подтопленных районов эвакуированы свыше 500 человек, в том числе 169 детей. Задействованы около 200 спасателей, несколько десятков единиц техники и авиация МЧС. А на Южном Урале - аномальная жара.

Непривычно высокая температура на Южном Урале держится уже неделю, доходит почти до плюс 40. Это аномалия: обычно в Челябинской области в это время года на 7 градусов ниже. Накануне в регионе даже ограничили движение для грузовиков на автодорогах федерального значения. Челябинцы стали чаще обращаться в поликлиники с жалобами на давление. В зоне повышенного риска - люди с заболеваниями сердца и маленькие дети.

"Обязательно должен быть головной убор, солнцезащитные очки, открытые части тела желательно покрывать кремом. И одежда должна быть лёгкая из натуральных тканей - лён или хлопок - и свободная. Желательно в такую жару пользоваться вентиляторами, кондиционерами, только надо помнить, что разница между температурой в помещении и на улице не должна быть больше 10 градусов", - заявила Нонна Попова, заведующая отделением профилактики городской клинической больницы Челябинска.

Уральцы, не привыкшие к высоким показателям на градуснике, не очень хорошо переносят зной. На удивление особенно нелегко приходится студентам местных университетов из Африки. Яро живёт в Челябинске уже четвёртый год. Говорит: лето в местных широтах он переносит куда тяжелее, чем дома.

Плохо переносят жару и животные. Ветеринары рекомендуют владельцам собак выгуливать их рано утром и поздно вечером. В челябинском зоозащитном центре четвероногие принимают ванну минимум четыре раза в день, в меню - как можно больше воды. Аномальный зной, предупреждают синоптики, продержится в регионе все выходные. А с начала следующей недели в городе станет прохладнее.

Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

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