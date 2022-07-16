Курсанты МВД получили дипломы на Красной площади

Грамоты вручил лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев

Торжественный и волнительный момент для выпускников московского университета МВД. Сотни курсантов получили дипломы о высшем образовании.

По традиции церемония состоялась в самом центре столицы на Красной площади. Грамоты вручил лично министр внутренних дел. Владимир Колокольцев отметил высокий уровень подготовки выпускников - среди них около сотни отличников. После чего молодые офицеры полиции попрощались со знаменем университета и прошли маршем у стен Кремля. И трогательный момент - после торжеств двое выпускников сделали предложение руки и сердца своим избранницам. Они ответили согласием.

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