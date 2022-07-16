Байден не жалеет об угрозах сделать Саудовскую Аравию изгоем

Президент США заявил об этом после встречи с принцем Мухаммедом бен Салманом

Итоги визита американского президента в Саудовскую Аравию - одна из главных тем, к которой сейчас приковано пристальное внимание западной общественности. Эксперты и аналитики пытаются ответить на вопрос - повлияет ли встреча Джо Байдена с принцем Мухаммедом бен Салманом на стоимость топлива в США. Именно катастрофическая ситуация с горючим в стране вынудила главу Белого дома пойти на поклон к тому, кого ещё вчера он называл убийцей и изгоем.

- Президент Байден! Саудовская Аравия до сих пор изгой?

Неудобный вопрос остался без ответа на протокольной съемке глав США и Саудовской Аравии. Джо Байден просто промолчал, а наследный принц Мухаммед бен Салман загадочно улыбнулся. Но уже на пресс-конференции хозяину Белого дома от ответа уйти было невозможно: журналисты прекрасно помнят, как во время президентской предвыборной кампании в 2019 году кандидат от демократов дал жесткий комментарий по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги.

"Хашогги был убит и расчленён, я думаю, что произошло это по приказу наследного принца. Здесь я поясню: мы больше не будем продавать им оружие, мы заставим их заплатить цену и сделаем изгоями, кем они и являются", - говорил Байден.

Журналист проживал в США, сотрудничал с газетой The Washington Post, на страницах которой критиковал политику Эр-Рияда.

Хашогги исчез в октябре 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Вскоре саудовские власти сообщили, что репортер был убит в здании диппредставительства в ходе конфликта. Выйдя к журналистам, Джо Байден сообщил, что поднимал этот вопрос во время встречи с принцем бен Салманом, а затем внезапно принял на себя роль адвоката ближневосточного лидера.

- Каким был ответ наследного принца на ваши слова о Хашогги? - По сути, он сказал, что не несет за это личной ответственности. Я дал понять, что, по-моему, так оно и было. - Сэр, жена Джамаля Хашогги сказала, что после этого визита кровь следующей жертвы Мухаммеда бен Салмана - на ваших руках. Что вы скажете миссис Хашогги? - Мне жаль, что она это чувствует. Тогда я был прямолинейный. Сегодня я был откровенен. - Вы сожалеете о том, что назвали саудовцев изгоями? - Я не жалею ни о чем, что сказал.

Проявлять чудеса дипломатической гибкости Джо Байдена вынуждает ситуация на рынке энергоресурсов. По итогам визита американская сторона заявила о том, что Саудовская Аравия нарастит уровень нефтедобычи на 50 процентов по сравнению с запланированным показателем на июль и август. Эр-Рияд эту информацию пока не подтвердил. Как ни странно, увеличение уровня добычи нефти – на руку Москве. К такому выводу пришел обозреватель The Washington Times. Причина в том, что сама Саудовская Аравия импортирует топливо из России для выработки энергии - такой ход позволяет королевству экспортировать больше собственных энергоносителей. При этом эксперты сомневаются, что Вашингтону удастся решить проблему, волнующую рядовых американских автомобилистов – скачок цен на бензин.

"Проблема заключается в нефтеперерабатывающих заводах. У нас их недостаточно. Когда пять предприятий обанкротились, кто-то должен был вмешаться в этот момент и сказать: "Эй, послушайте, что мы можем сделать, чтобы спасти эти заводы? А что произойдет, если случится война на Украине? Если ОПЕК не захочет добывать столько баррелей, сколько вы хотите получить? Никто не поднимал эту тему. У нас не хватает бензина", - заявил эксперт Боб Яугер.

Взглянуть на проблему роста цен по-новому призывает и лидер Австрийской партии свободы. Герберт Кикль назвал "лицемерной" санкционную политику Запада.

"Невозможно списать на войну, что у нас такая проблема. Виной этому не война, а наше к ней отношение, наши решения, невероятное лицемерие. Если вы сегодня скажете, что нам нельзя больше покупать российские нефть и газ, потому что идет война, то это значит, что вы не можете покупать ни нефть, ни газ ни у одной страны мира, потому что все так или иначе в чем-то замешаны", - сообщил Герберт Кикль, лидер Австрийской партии свободы.

Недовольство решениями политиков теперь публично высказывают и простые рабочие. Вслед за голландскими фермерами, которые в ближайшем будущем вынуждены будут закрыть треть производства, к забастовке присоединились их немецкие и испанские коллеги. В знак протеста аграрии выводят свои трактора с полей на автодороги.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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