В Донецке жертвами обстрела ВСУ стали 4 человека

Снаряды попали в жилые дома

4 человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских силовиков. На этот раз целью стали Кировский, Петровский и Киевский районы города. Снаряды попали в жилые дома. Боевики также открыли огонь по Гольмовскому, Доломитному и Пантелеймоновке. Применили крупнокалиберные боеприпасы. Только за сутки жертвами обстрелов стали 7 человек, 19 ранены.

Прямым попаданием снаряда разбита квартира на 4 этаже. ВСУ обстреляли с самого утра Петровский район Донецка. По предварительным данным, погибли 4 человека, столько же получили ранения. Через пару часов украинские войска выпустили снаряды по Гольмовскому району и Горловке.

Беспокойной у мирных жителей Донецка сегодня была и ночь. Украинская сторона обстреляла район Текстильщик. РСЗО Донецка срабатывает и дает ответный удар по позициям украинских неонацистов.

Российская военная техника ежедневно наносит существенный урон противнику. Стрельба из 152-мм самоходной гаубицы "Мста-С" может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. Такая установка может работать в круглосуточном режиме. Это дезориентирует противника, заставляет его впустую расходовать боезапас, рассекречивать позиции своих огневых точек.

"С момента, как беспилотная авиация засекла цель, проходит пара минут, и мы уже готовы открыть огонь", - говорит Иван, командир орудия "Мста-С".

"По нам был удар РСЗО. Наше командование приняло координаты от БЛА. В течение 10 минут была уничтожена реактивная система залпового огня", - сказал Владимир, наводчик САУ "Мста-С".

Минобороны России сообщает о новых данных бесчеловечного отношения киевского режима к мирным жителям. На территориях, которые контролируют украинские националисты, жилые дома, медицинские и образовательные учреждения по-прежнему используются в военных целях. В Краматорске в детском саду дислоцированы боевики, размещена бронетехника, дальнобойная артиллерия и РСЗО. Подходы к учреждению заминированы, местное население об этом, как принято у неонацистов, не оповещают. В Николаеве радикалы оборудовали опорные пункты в многоэтажках, чтобы использовать жителей в качестве живого щита. В Торецке националисты заняли школу, в спортзал согнали жителей окрестных домов и удерживают их под предлогом обеспечения безопасности.

Практически на передовую - к бойцам 117-го полка Народной милиции ДНР приехал самый молодой гроссмейстер в истории. Пару недель назад российский шахматист Сергей Карякин и активисты Народного фронта объявили сбор средств для бойцов ДНР. На акции "Все для победы!" удалось собрать около 10 с половиной миллионов рублей.

"Закупили необходимые вещи: бинокли, квадрокоптеры, бронежилеты и многое другое. В это сложное время мы все должны объединяться вокруг нашей страны, все должны делать общее дело", - заявил Сергей Карякин, представитель Народного фронта, российский шахматист, гроссмейстер.

Помощь - дело взаимное. Военнослужащие Центрального военного округа доставили в Лисичанск около 10 тонн продовольствия. В наборах - все самое необходимое. Пенсионерам - особое внимание. Для них продуктовые пакеты собрали по 10 килограммов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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