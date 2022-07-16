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Депутат предложил объявить Байдена в розыск

11:17
  • суббота
  • 16 июля 2022

Михаил Шеремет обвинил президента США в спонсировании неонацизма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил объявить президента США Джо Байдена в международный розыск.

"Именно его политика спонсирования неонацизма и привела к развязыванию военного конфликта на Украине. США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию", - сказал парламентарий (цитата по РИА Новости).

Шеремет утверждает, что вина за трагические события на Украине лежит на США.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию на Украине. США и Евросоюз спонсируют Киев и поставляют оружие для ВСУ.

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