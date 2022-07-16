В России с коронавирусом госпитализированы еще 1314 человек

За сутки COVID-19 заболели 4698 человек

В России за сутки выявили 4698 случаев заболевания коронавирусом. По данным оперштаба, количество госпитализаций за сутки составило 1314 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 3,8%.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 26 мая, когда зафиксировали 4700 инфицированных.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 41 человек. Выздоровели за сутки 2879 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 485 632 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"