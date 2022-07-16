Ресин осмотрел строительство храма на западе Москвы

К работе привлекут известных мастеров

На западе Москвы в Крылатском идёт строительство храма в честь преподобного Алексия, человека Божия. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Согласно проекту, это будет белое здание с золотыми куполами, выполненное в древнерусских и раннемосковских традициях. Стены снаружи украсят растительным орнаментом и скульптурными вставками, а внутри - мозаичными иконами. К работе привлекут известных мастеров.

Строительство идёт быстрыми темпами. Все монолитные работы завершены, выполнено устройство барабана, собраны металлоконструкции купола. И уже началась его облицовка.

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