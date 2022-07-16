В Калифорнии медведица и медвежонок забрались в дом за пончиками

Хозяйка жилья сняла косолапых правонарушителей на видео

В Калифорнии медведица с медвежонком забрались в один из домов в поисках еды. Хозяйка жилья сняла косолапых правонарушителей на видео.

Женщина услышала доносящийся из кухни шум и пошла проверить, в чём дело. Оказалось, что животные сорвали решётку с окна, проникли внутрь и стали поедать пончики, которые лежали на столе. Испугавшись появления человека, хищники поспешили покинуть дом тем же путём, каким и пришли. По словам хозяйки, это уже второй раз, когда её жилище посещают незваные гости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"