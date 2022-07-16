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В Калифорнии медведица и медвежонок забрались в дом за пончиками

14:45
  • суббота
  • 16 июля 2022

Хозяйка жилья сняла косолапых правонарушителей на видео

В Калифорнии медведица с медвежонком забрались в один из домов в поисках еды. Хозяйка жилья сняла косолапых правонарушителей на видео.

Женщина услышала доносящийся из кухни шум и пошла проверить, в чём дело. Оказалось, что животные сорвали решётку с окна, проникли внутрь и стали поедать пончики, которые лежали на столе. Испугавшись появления человека, хищники поспешили покинуть дом тем же путём, каким и пришли. По словам хозяйки, это уже второй раз, когда её жилище посещают незваные гости.

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Медведица и медвежонок
Медведица и медвежонок
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