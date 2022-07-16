Мишустин изменил порядок регистрации ввозимых из-за границы автомобилей

Правительство временно отменило обязательное оснащение машин системами вызова экстренных служб

Правительство упростило процедуру регистрации ввозимых из-за рубежа автомобилей, временно отменив обязательное требованию по установке на них системы спутникового оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС". Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. Его ввели из-за перебоев с поставками ряда комплектующих из-за западных санкций.

"За время отсрочки компании-производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки", - говорится в сообщении.

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