Мишустин изменил порядок регистрации ввозимых из-за границы автомобилей

Правительство временно отменило обязательное оснащение машин системами вызова экстренных служб
Правительство упростило процедуру регистрации ввозимых из-за рубежа автомобилей, временно отменив обязательное требованию по установке на них системы спутникового оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС". Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. Его ввели из-за перебоев с поставками ряда комплектующих из-за западных санкций.
"За время отсрочки компании-производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки", - говорится в сообщении.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"