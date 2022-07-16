В Италии допустили прекращение поставок оружия на Украину

Всему виной политический кризис в республике

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что республика может прекратить поставки оружия на Украину из-за политического кризиса, устроенного российским властями. Бездоказательное обвинение в адрес Москвы прозвучало во время интервью брюссельскому изданию Politico.

По словам министра, "русские празднуют, что они привели к падению еще одно западное правительство". "Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие [на Украину]", - сказал Ди Майо (цитата по РИА Новости).

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подает в отставку. Политик считает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала", больше не существует. Это связано с тем, что представители "Движения 5 звезд" отказались голосовать в Сенате по вопросу доверия правительству.

Президент республики Серджо Маттарелла не принял прошение Драги. 20 июля премьер выступит в парламенте. Местные СМИ и аналитики полагают, что он может снова заявить об отставке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"