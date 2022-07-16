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Собянин рассказал о благоустройстве парков

13:22
  • суббота
  • 16 июля 2022

Мэр отметил среди важных проектов "Ходынское поле" и "Зарядье"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парков в столице. Их число растет с каждым годом, отметил мэр.

"Москва занимает лидирующее место среди мегаполисов по их количеству на душу населения - около 90% москвичей живут в шаговой доступности. Парки благоустраиваются в каждом округе Москвы, включая ТиНАО и Зеленоград", - сообщил мэр на своей странице в VK.

Собянин напомнил, что в прошлом году в Новой Москве привели в порядок "Говоровский лес". Его отметили городской премией как лучший проект комплексного благоустройства природных территорий.

Кроме этого, два года назад открыли в Московском парк "Филатов луг" с экотропой, беговой дорожкой и детскими площадками.

Мэр также отметил среди важных проектов "Ходынское поле", "Зарядье" и парки в поселениях Филимонковское и Внуковское, а также на правом берегу Десны в Троицке.

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