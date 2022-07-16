Российские военные сбили три самолета ВСУ

За сутки поражен 21 пункт управления украинских военных

Минобороны провело брифинг о ходе СВО на Украине. За сутки поражен 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника противника в 189 районах.

Так, в Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод".

Кроме этого, фактически уничтожена 115-я механизированная бригада украинских военных (действовала на Северском направлении), потери противника - более 600 человек.

В Николаеве уничтожено до 200 украинских националистов и иностранных наёмников, бронированная и автомобильная техника. 45 националистов покинули боевые позиции в районе Артемовска.

В МО также сообщили, что уничтожено три самолета воздушных сил Украины, сбиты в воздухе два украинских вертолета.

В районе Новозвановки в ДНР перехвачена "Точка-У", а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда "Ураган".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"